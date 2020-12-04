Снежные ванны и «любовные послания» редких дальневосточных леопардов попали на видео

В национальном парке «Земля леопарда» в фотоловушку попал уникальный эпизод общения двух дальневосточных леопардов, которые являются самой редкой в мире крупной кошкой. Сейчас в России насчитывается всего 97 особей. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Молодой самец принимает “снежную ванну”, оставляя запаховую метку для молодой самки, живущей по соседству. Видео демонстрирует особенности внутривидовой коммуникации дальневосточных леопардов и поможет ученым в изучении краснокнижного подвида», - говорится в сообщении.

На видео попали самец Leo под номером 104M и самка Leo 181F. По словам специалистов, всем зарегистрированным в национальном парке леопардам присваивают идентификационные номера. Дело в том, что у этих хищников пятнистый узор на шкуре неповторимый, индивидуальный. И именно по узору животных различают.

Первым перед фотоловушкой появился самец. Он показал себя уверенным хозяином этой территории, а также оставил на снегу информацию о поле и возрасте. Таким образом животные общаются и привлекают самок. Через несколько дней точно на это место пришла самка. Если внимательно смотреть видео, то может показаться, что Leo 181F широко улыбнулась.





«Такой “улыбкой” леопарды обнажают особый орган обоняния, позволяющий им улавливать запахи других особей. Такое поведение имеет научное название – флемен», - говорится в сообщении.

Специалисты пояснили, что с помощью флемена самка узнает информацию, которую заложил до этого самец в оставленных им феромонах.



