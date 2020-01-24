ООН поддерживает инициативу Путина о саммите пяти лидеров Совбеза

Организация объединенных наций поддержала инициативу Владимира Путина провести встречу пяти лидеров, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, сказал представитель генсека организации Фархан Хак.

«Приветствуем любые предложения по диалогу между пятью постоянными членами СБ ООН», - цитирует его ТАСС.

Российский лидер выступил с предложением провести саммит по мировым проблемам с участием Китая, Соединенных Штатов, Франции и Великобритании на Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме.

По его словам, саммит можно провести «в любой точке мира» и Москва намерена не откладывая направить официальные приглашения лидерам.