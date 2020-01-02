Под Петербургом предложили увеличить время продажи шампанского в праздники

Под Петербургом депутаты выступили с предложением увеличить время продажи слабоалкогольных напитков и шампанского на время новогодних праздников. Соответствующее письмо депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова было направлено министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

«Каждый год на мой адрес поступает множество обращений от избирателей, недовольных ограничением времени продажи алкоголя в предновогодние праздники: многие люди работают с раннего утра и допоздна и не успевают совершить “алкогольный шопинг”», - приводит РИА Новости выдержку из письма.

По существующим законодательным нормам, сейчас алкоголь можно продавать с восьми утра и до одиннадцати вечера по местному времени. Регионы имеют право варьировать время, устанавливая дополнительные ограничения по времени. В Санкт-Петербурге крепкий алкоголь можно купить с одиннадцати утра до десяти вечера.

Депутат Ленобласти предложил министру рассмотреть возможность увеличения времени продажи шампанского и слабоалкогольных напитков в новогодние праздники или в день празднования Нового года.

«Разовое послабление закона о продаже алкоголя не нанесет здоровью нации никакого вреда, а лишь поможет нашим соотечественникам избавиться от ненужной спешки при подготовке к встрече любимого праздника», - считает Владимир Петров.

Ранее организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила ужесточить правила продажи алкоголя и сократить время торговли до десяти часов вечера. Письма с предложением организация направила в правительство, министерство здравоохранения, Минтруд и другие ведомства.