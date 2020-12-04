Россиян предупредили об опасных морозах

В нескольких регионах европейской части России ожидаются аномальные морозы. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, температура там будет ниже климатической нормы на 7-10 градусов.

Речь идет, например, о Калмыкии, где столбики термометров ночью опустятся до минус 22. Также опасно низкие температуры будут 4-8 декабря в Нижегородской и Кировской областях, Мордовии и Марий Эл.

На севере Волгоградской области и на побережье Волги температура опустится ниже климатической нормы на 10-15 градусов. В Пензенской области - на 9-10.

«Начинаются обморожения. Это по-настоящему тревожная информация», - сказал Вильфанд РИА Новости.

Что касается центральной России, то морозная погода будет на 1-2 градуса ниже нормы.