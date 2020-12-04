Российское генконсульство в США закроют из-за коронавируса

В связи со сложившейся из-за коронавируса эпидемиологической ситуацией генеральное консульство России в Нью-Йорке закроют на карантин. Об этом сообщается на странице консульства в Twitter.

«Посетители, ранее записанные на прием в указанные сроки, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы генконсульства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что консульство не будет работать в течение 10 дней - с 4 по 14 декабря.

Напомним, что по числу зараженных коронавирусом США занимают первое место в мировом рейтинге. Там зарегистрировано почти 14 миллионов случаев заболевания, умерли свыше 270 тысяч человек.