«Самый высокий рейтинг доверия»: эксперт о переназначении Шойгу и Лаврова
Президент Центра стратегических коммуникаций заявил, что министры могли уйти только по собственному желанию.
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Ротация в силовых блоках российского правительства происходит не по принципу кабинета министров, из-за чего с назначением Михаила Мишустина премьером, изменений в нем не произошло, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров имеют на данный момент самый высокий рейтинг доверия.
«Эти два министра могли уйти только по собственному желанию», - считает Абзалов.
Состав нового правительства был сформирован 21 января.