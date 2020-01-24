«Самый высокий рейтинг доверия»: эксперт о переназначении Шойгу и Лаврова

Ротация в силовых блоках российского правительства происходит не по принципу кабинета министров, из-за чего с назначением Михаила Мишустина премьером, изменений в нем не произошло, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров имеют на данный момент самый высокий рейтинг доверия.

«Эти два министра могли уйти только по собственному желанию», - считает Абзалов.

Состав нового правительства был сформирован 21 января.