Эксперт объяснил, в каких случаях банк может не вернуть вкладчику деньги

Существует ряд случаев, когда банк может отказать в выдаче средств и не вернуть деньги вкладчику. Об этом рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Самый частый пример, когда банк не возвращает деньги вкладчику: если на счет клиента государственными органами (общим судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии санкции прокурора) был наложен арест», - пояснил эксперт.

Банк может отказаться вернуть деньги, если сам вкладчик нарушил условия договора, добавил Сигал. К примеру, если в договоре указано, что снять средства можно только по происшествии определенного времени, а банк нужно предупреждать об операции за несколько дней, пояснил эксперт. Лучше всего предупреждать финансовую организацию в письменной форме, поскольку банк должен вернуть деньги не позже семи дней с даты получения от клиента письменного заявления, пишет агентство «Прайм».

По словам Павла Сигала, есть еще одна причина, когда банки могут отказать в выдаче средств – ошибка при оформлении документов. Он пояснил, что после принятия Конституционным судом постановления в октябре 2015 года о возврате вкладчику средств, несмотря на утверждения финансовой организации, что договоров не было, суды все чаще встают на сторону клиентов банков.

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