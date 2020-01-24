Эксперт объяснил, зачем новому правительству «люди из надзоров»

В правительство пришли люди из надзорных органов, чтобы смотреть за эффективным расходованием средств, выделяемых государством на национальные проекты. Таким мнением поделился президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

На должность премьер-министра, напомнил эксперт, назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин. На постах министров - это Михаил Мурашко, до назначения на должность главы Минздрава руководивший Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, а также министр просвещения Сергей Кравцов, возглавлявший Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.

«Более трех министров и как минимум два вице-премьера в той или иной степени связаны с надзорно-контрольными функциями. Основной претензией по предыдущему году было расходование денежных средств и эффективность расходования. И сейчас на эти позиции приходят люди, которые непосредственно по должностным инструкциям отвечали. Нам сейчас необходимо эффективно провести эти средства. А для того, чтобы их эффективно провести, надо эффективно смотреть, как они расходуются в субъектах федерации», - рассказал Дмитрий Абзалов в программе «Между тем».

Во вторник, 21 января, Владимир Путин подписал указ о составе нового кабмина. Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал членов нового правительства более активно реализовывать национальные проекты.