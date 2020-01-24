Бурков признал вину по части киберпреступлений на суде в США

Россиянин Алексей Бурков на заседании суда в Соединенных Штатах пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по части обвинений, которые были ему предъявлены.

Гражданина РФ обвинили в совершении киберпреступлений в пяти эпизодах, из которых он сам признал два. Бурков сознался, что совершал мошенничество с электронными устройствами доступа, а также состоял в сговоре с целью кражи персональных данных, взлома компьютерных систем и отмывания денег.

Алексея Буркова задержали еще в 2015 году в Израиле. В ноябре прошлого года он был экстрадирован в США. Ранее россиянин настаивал в суде на своей невиновности.

Буркову грозило до 80-ти лет тюрьмы, но из-за сокращения обвинения с пяти до двух преступных эпизодов максимально возможный срок заключения, к которому его могут приговорить, теперь составляет 15 лет.