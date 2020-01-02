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В МЧС представили законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон ЧС

Наталия Майорова
04:21 02.01.2020
Сейчас принудительная эвакуация населения возможна лишь в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции, а также режима ЧП.
В МЧС представили законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон ЧС
© Фото: pixabay

В МЧС РФ разработали законопроект, предусматривающий введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций. Текст документа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект направлен на повышение оперативности реагирования на происшествия, на возможность принудительной эвакуации населения из зон ЧС, а также на введение ответственности за несвоевременное представление информации о ЧС и введение новых дефиниций. Ожидается, что проект вступит в силу в апреле 2020 года.

В настоящее время принудительная эвакуация населения возможна лишь в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции, а также режима ЧП.

Компетенцией по принятию решений об эвакуации предлагают наделить комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности.

Также предусматривается, что кабмин издаст порядок проведения эвакуационных мероприятий, благодаря которому можно будет определить алгоритм действий органов власти и населения.

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