Эксперт назвал признаки взлома смартфона

Признаки взлома у смартфонов не сильно отличаются от признаков взлома компьютера или другого гаджета. Об этом рассказал заместитель генерального директора группы IT-компаний Дмитрий Пудов.

По его словам, при взломе начинают «зависать» приложения, снижается производительность смартфона, быстрее разряжается аккумулятор, может произойти внезапная перезагрузка устройства. Эксперт добавил, что при появлении хоть одной из перечисленных проблем, паниковать не стоит. Они могут быть вызваны и другими причинами.

«Однако, если вы столкнулись с непонятными списаниями или подозреваете, что ваши почта и иные сервисы скомпрометированы, то имеет смысл серьезно озаботиться вопросом безопасности вашего устройства», - рассказал агентству «Прайм» Пудов.

По мнению эксперта, в большинстве случаев провести диагностику устройства и проверить на безопасность не по силам обычным пользователям. При подозрении, что смартфон взломан, можно поменять пароли, переустановить приложения, поставить антивирус или сбросить настройки до заводских. Если ничего не помогает, то лучше обратиться к специалистам в сервисный центр.

Ранее эксперт назвал способы вычислить был ли взломан смартфон или нет. Если произошло резкое увеличение потребляемого устройством трафика и заряда батареи, то это является одним из главных признаков несанкционированного доступа к гаджету.