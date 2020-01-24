«Защитили человечество от вируса терроризма»: приехавший в Москву на коне сириец обратился к россиянам
Путешественник из Сирии Аднан Аззам прибыл в Москву на арабском скакуне Дамасские метеориты, чтобы в знак благодарности за борьбу против террористов подарить Владимиру Путину чистокровного арабского скакуна по имени Звезда Сирии.
«Хотел бы выразить чувство уважения к людям, которые пали со стороны россиян, российского контингента и иранцам за нашу свободу. Они защищали все человечество от вируса терроризма», - сказал Аззам в программе «Открытый эфир».
Он отправился из Дамаска 20 апреля 2019 и за это время верхом на коне преодолел 6 тысяч километров - пересек Иорданию, Ирак, Иран и Азербайджан.
По его словам, после 9 лет, которые он провел в Сирии, сражаясь, и после победы, которую одержали совместно с российскими и иранскими партнерами, было принято решение их отблагодарить.
В качестве подарка лошадь была выбрана не случайно, так как и в сирийский, и в российской культуре она является символом победы.
«Я выбрал чистокровного арабского коня в качестве подарка Владимиру Путину и всему российскому народу в его лице. Российский лидер сыграл немаловажную роль, он ключевой персонаж для всего мира» , - сказал путешественник.