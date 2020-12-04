Специалисты Роскосмоса предотвратили возможные аварии семи ракет «Союз-2»

В блоках первых ступеней семи ракет «Союз-2» были обнаружены некачественные клапаны. Их произвел один из подрядчиков. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Системой контроля качества Роскосмоса выявлена поставка бракованной партии клапанов для двигателей первых ступеней», - сказал он РИА Новости.

Проверку решили провести после того, как бракованный клапан был обнаружен в ракете «Союз-СТ» на космодроме Куру. Деталь заменили, 2 декабря ракета успешно вывела на орбиту спутник ОАЭ.

Позднее специалисты произвели замену бракованных клапанов и на других ракетах.

По словам собеседника агентства, обнаружение брака позволило предотвратить возможные аварийные ситуации.