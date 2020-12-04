Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару

На фоне решений ОПЕК+ курс рубля уверенно растет к доллару и евро. Расчетами на завтра американская валюта снизилась на 68 копеек - до 74,39 рубля, европейская - на 59 копеек - до 90,29 рубля.

Как рассказал РИА Новости аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, доллар ушел ниже поддержки, которая расположена на уровне 75 рублей, и установил трехмесячные минимумы.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что с января 2021 года РФ может увеличить добычу нефти на 125 тысяч баррелей в сутки согласно новой квоте ОПЕК+.