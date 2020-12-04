Лобовой удар и десять пострадавших: автомобиль столкнулся с маршруткой под Тверью

В Тверской области в результате лобового столкновения микроавтобуса Ford Transit и автомобиля Chevrolet Niva пострадали 10 человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло в районе населенного пункта Корыхново Бологовского района Тверской области. Сообщение о столкновение поступило в 20.20 4 декабря.

«Произошло лобовое столкновение заказного микроавтобуса Ford Transit (маршрут Москва - Боровичи) и Chevrolet Niva», - сообщили в ГУ МЧС РФ по Тверской области.

На месте происшествия проводились аварийно-спасательные работы по деблокировке пострадавших. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 22 человека и 8 единиц техники.

«В результате ДТП пострадало 10 человек, из них 2 подростков (14 лет), погибших нет», - говорится в сообщении.

Выясняются все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса.