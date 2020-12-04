В Орловской области на площади в 5, 2 тысячи «квадратов» загорелся свинокомплекс

В Орловской области загорелось строящееся здание свинокомплекса. Об этом сообщили в МЧС России. Площадь пожара составила 5,2 тысячи квадратных метров.

«В 18.39 поступило сообщение о пожаре в строящемся здании свинокомплекса в Дмитровском районе, вблизи населенного пункта Девятино», - сказали РИА Новости в экстренной службе.

В МЧС добавили, что к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление. В здании был охранник. Он не пострадал.

Спустя три часа возгорание было локализовано. В тушении пожара участвовали 19 человек и 4 единицы техники.