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Еще 74 пациента с COVID-19 скончались в Москве

Тамара Астапенкова
23:32 04.12.2020
За все время пандемии в столице умерли 9 277 человек, инфицированных коронавирусом.
Еще 74 пациента с COVID-19 скончались в Москве
© Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress

В Москве за последние сутки скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

Сутками ранее стало известно о 77 пациентах с коронавирусом, которые скончались в Москве. Таким образом за все время пандемии в столице умерли 9 277 человек, инфицированных коронавирусом.

С сегодняшнего дня, 4 декабря, в Москве стартовала масштабная прививочная кампания и открылись первые 70 пунктов вакцинации. Только за пять часов в столице набралось больше 5 тысяч желающих сделать себе прививку от коронавирусной инфекции.

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