Конгресс США блокирует продажу Турции оружия

Конгресс США блокируют поставки американских вооружений и военной техники Турции. Об этом сообщил в пятницу помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, отвечая на вопрос журналистов.

«Есть удержание продаж оружия Турции со стороны Конгресса, да», - приводит ТАСС слова Купера.

В августе этого года мировые СМИ сообщили, что американские законодатели почти два года негласно блокируют реализацию всех крупных контрактов на продажу оружия и военной технике Анкаре. Это было сделано для того, чтобы вынудить Турцию отказаться от приобретенных ранее у России ЗРС С-400.

Напомним, что поставки С-400 в Турцию в середине июля 2019 года. Эта покупка внесла серьезный раскол в отношения Анкары и Вашингтона. США приостановили участие Турции в программе производства своих истребителей F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями.

В октябре прошлого года Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не собирается отказываться от от С-400. Позднее Турция объяснила покупку ЗРС тем, что только Москва согласилась продать системы ПВО такого класса.