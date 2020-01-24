Кузнецова сообщила о состоянии детей, живших в заброшенном доме в Чите

Состояние четырех проживавших в заброшенном доме в Чите детей оценивается, как удовлетворительное. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«Несовершеннолетним оказывается необходимая помощь. Состояние у всех удовлетворительное, после обследование ребята снова начнут посещать школу, а младшие - детский сад», - цитирует омбудсмена ее пресс-служба.

Кузнецова также добавила, что местонахождение мамы детей пока неизвестно. Женщину разыскивают. Дальнейшая судьба ребят решается. У них есть родная бабушка, которая уже воспитывает их старшего брата.

«Несмотря на то, что они не виделись более двух лет, дети говорят, что очень хотели бы встретиться со своим братом», - пояснила Анна Кузнецова.

Напомним, в одном из заброшенных домов в Чите найдена семья, которая долго проживала в аварийных условиях. У отца четырех детей (5-летней девочки и троих мальчиков 6, 10 и 12 лет) отсутствовали зимняя одежда и продукты питания. Дети не посещали детские дошкольные и образовательные учреждения.