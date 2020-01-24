Фрейндлих удостоена «Золотого орла» за вклад в российский кинематограф

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих награждена кинопремией «Золотой орел» в почетной номинации «За выдающийся вклад в российский кинематограф».

Награду любимой актрисе вручил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, который снимался с Фрейндлих в фильме «Жестокий романс». Зал приветствовал Фрейндлих стоя, под аплодисменты.

«Тетенька, иди сюда. Эта маленькая женщина пронесла через всю жизнь и не изменила своему великому таланту», - с улыбкой позвал Михалков актрису на сцену.

Лауреат почетной премии поблагодарила за награду, но скромно заметила, что она смущена, поскольку считает, что ее вклад в кинематограф не так велик.

«Театр меня упорно забирал назад, все-таки я театральная актриса. Мой вклад в кино значительно меньше, чем вклад кино в мою судьбу», - сказала Фрейндлих.

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Популярность в кино ей принесла комедийная мелодрама Эльдара Рязанова «Служебный роман», вышедшая в 1977 году. Более 20 лет актриса проработала в театре имени Ленсовета, где сыграла порядка 30 ролей. С 1983 года состоит в труппе БДТ, в репертуаре которого пять спектаклей с ее участием.