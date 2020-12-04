В Кремле прояснили статус Чубайса в новой должности
Анатолий Чубайс не будет являться сотрудником президентской администрации или госслужащим.
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Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс не будет являться госслужащим в должности спецпредставителя президента. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя указ Владимира Путина.
«Анатолий Чубайс не будет госслужащим, он также не будет являться сотрудником администрации президента», - приводит ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее президент подписал указ о назначении Чубайса спецпредставителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Сам Анатолий Чубайс заявил, что его новые задачи имеют важное значение для страны.