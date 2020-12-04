В стране и мире В Кремле прояснили статус Чубайса в новой должности Ян Брацкий Анатолий Чубайс не будет являться сотрудником президентской администрации или госслужащим. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс не будет являться госслужащим в должности спецпредставителя президента. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя указ Владимира Путина. «Анатолий Чубайс не будет госслужащим, он также не будет являться сотрудником администрации президента», - приводит ТАСС слова представителя Кремля. Ранее президент подписал указ о назначении Чубайса спецпредставителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Сам Анатолий Чубайс заявил, что его новые задачи имеют важное значение для страны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика