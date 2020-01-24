Мощное землетрясение в Турции: разрушенные дома, паника и жертвы

Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло на востоке Турции. Его эпицентр находился в девяти километрах от города Сивридже в провинции Элязыг.

«Сильное землетрясение в Восточной Турции ощущалось по всей стране», - заявили в Европейском-Средиземноморском сейсмологическом центре.

На кадрах, которые местные жители публикуют в социальных сетях, видно, что многие здания из-за мощных толчков сложились как карточные домики. Люди в панике бегут по улице, кто-то пытается разбирать завалы, чтобы достать из-под них пострадавших.

К настоящему моменту известно о четырех погибших. Как заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу в эфире NTV, два человека стали жертвами землетрясения в провинции Малатья и двое - в провинции Элязыг.

В пострадавший регион направлены палатки и теплые одеяла.

По данным пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова, россиян среди пострадавших в результате землетрясения в провинции Элязыг нет.