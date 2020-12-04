США ввели санкции против китайских чиновников
США ввели визовые ограничения для ряда должностных лиц департамента Единого фронта Китая. Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Майк Помпео.
Как объяснил дипломат, чиновники якобы принимали участие в противоправных действиях в отношении лиц, не поддерживающих политику официального Пекина.
«Мы призываем Китай прекратить использование принуждения для подавления свободы слова», - написал Помпео на своей странице в Twitter.
Ранее в Пентагоне сообщили, что американское военное ведомство внесло в «черный список» четыре китайских компании, которые в документе именуются «военными коммунистическими компаниями КНР». Туда, в том числе, попал нефтегазовый гигант CNOOC. Так называемый «черный список» позволяет американскому президенту вводить санкции на любую коммерческую деятельность фигурантов в США.