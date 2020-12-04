В стране и мире США ввели санкции против китайских чиновников Роман Захаров Американские власти полагают, что чиновники, в отношении которых были введены ограничения, принимали участие в противоправных действиях против лиц, не поддерживающих политику официального Пекина. © Фото: Chris Kleponis, CNPAdMedia, Globallookpress США ввели визовые ограничения для ряда должностных лиц департамента Единого фронта Китая. Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Майк Помпео. Как объяснил дипломат, чиновники якобы принимали участие в противоправных действиях в отношении лиц, не поддерживающих политику официального Пекина. «Мы призываем Китай прекратить использование принуждения для подавления свободы слова», - написал Помпео на своей странице в Twitter. Ранее в Пентагоне сообщили, что американское военное ведомство внесло в «черный список» четыре китайских компании, которые в документе именуются «военными коммунистическими компаниями КНР». Туда, в том числе, попал нефтегазовый гигант CNOOC. Так называемый «черный список» позволяет американскому президенту вводить санкции на любую коммерческую деятельность фигурантов в США. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика