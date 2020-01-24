В Москве начнут строительство 26 новых станций метро

В начавшемся году в столице начнутся строительные работы по созданию 26 новых станций метрополитета. Вместе с этим, запланировано также открытие четырех станций Некрасовской ветки и пяти станций Большого кольца метро.

Сооружение первых участков начнется с Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, затем будут разрабатываться новые станции Коммунарской линии. Кроме того, начнутся работы на станциях «Гольяново», «Южный порт» и «Суворовская» Арбатско-Покровской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Кольцевой линий соответственно.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, объемы и темпы строительства метро в Москве остаются одними из самых высоких в мире.

«В 2019 году мы сдали в эксплуатацию 17,9 километра линий, восемь станций метро, а также электродепо "Руднево"», - сообщил заммэра.

Бочкарев назвал также станции, которые откроются в 2020 году: это «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская» Некрасовской линии. Другие пять станций откроются на Большой кольцевой линии - это «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская».