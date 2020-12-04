МИД ДНР: Украина активизировала обстрелы в Донбассе

Украинские силовики активизировали обстрелы в Донбассе. Такое заявление сделала полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова, отметив, что существующее перемирие из-за действий Киева оказалось под угрозой срыва.

«На линии соприкосновения по возрастающей обостряется ситуация. Киев интенсифицировал обстрелы из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Это подтверждается не только увеличением количества нарушений режима прекращения огня, но и калибром применяемого вооружения», - приводит пресс-служба МИД ДНР слова Никоноровой.

Полпред самопровозглашенной республики добавила, что за последние два месяца украинские силовики выпустили по ДНР более 200 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Она также напомнила, что согласно Минским договоренностям, танки, минометы, артиллерия должны быть отведены от линии соприкосновения.

«Рассчитываем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине и ее руководитель займут максимально активную позицию в целях скорейшего прекращения обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, ведущих к гибели людей... Мы требуем в самом оперативном порядке приступить к согласованию обновленного пакета мер, поскольку из согласованной в июле 2020 года договоренности Украины вышла», - объяснила Никонорова.

Ранее в руководство Донецкой народной республики заявило, что ВСУ обстреляли из 120-миллиметрового миномета юг ДНР, в результате чего смертельные ранения получили двое ополченцев.