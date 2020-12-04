В стране и мире Срок содержания под стражей российских журналистов в Турции продлен на три дня Ян Брацкий По версии турецкой стороны, журналисты якобы вели несанкционированную съемку вблизи предприятия по производству беспилотников Baykar Savunma. © Фото: Onur Sagsoz globallookpress Власти Стамбула подтвердили факт задержания российских журналистов программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина. Им инкриминируют незаконную съемку, срок пребывания россиян под стражей продлен до трех дней. «Департамент полиции Стамбула задержал двух граждан России и гражданина Турции в 10:30 в четверг, обнаружив, что они проводили съемку без разрешения вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в нашей провинции, где фотографирование и съемка запрещены. Расследование продолжается. По распоряжению прокурора срок содержания этих лиц под стражей был продлен до трех дней», - говорится в сообщении, текст которого приводит РИА Новости. В турецком внешнеполитическом ведомстве заявили, что сотрудники телеканала якобы не имели аккредитации и разрешения на съемки в особом районе. Журналистов задержала служба разведки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика