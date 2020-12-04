Задержан подозреваемый в убийстве семьи в Волоколамске

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении тройного убийства в подмосковном Волоколамске. Обнаружить предполагаемого виновника удалось на окраине садового товарищества «Малахит», в котором произошла трагедия.

«Задержан подозреваемый в убийстве семьи на окраине СНТ "Малахит". Мужчина 1980 г.р. в ближайшее время будет доставлен в следственные органы», - приводит сайт МВД Медиа слова руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

На месте преступления продолжает работать следственно-оперативная группа. Фрагменты тел супружеской пары и их 16-летней дочери были обнаружены в сгоревшем частном доме. На днях погибшие приехали в него из Москвы.

Ранее в следственном комитете по Московской области сообщили, что автомобиль главы семьи был расстрелян. Расследование уголовного дела продолжается.