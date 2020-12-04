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Особенности национальной политики: какими последствиями грозит Украине притеснение венгров в Закарпатье

Алексей Дегтярев
21:54 04.12.2020
В последнее время отношения Будапешта и Киева сильно обострились из-за преследования этнических венгров, проживающих на Украине.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay

Ситуация гражданской войны - так венгерские депутаты Европарламента говорят о положении дел в Закарпатье. Из-за политики Киева в отношении национальных меньшинств, которая затрагивает, в том числе, интересы этнических венгров, проживающих на Западе страны, Будапешт уже три года блокирует сближение Украины с НАТО. После прихода к власти Владимира Зеленского, вроде бы, в отношениях стран наметилось потепление, однако сейчас ситуация вновь изменилась в худшую сторону.

Не так давно депутаты Сюртовской сельской объединенной общины на Украине спели венгерский гимн, слова которого долетели и до Киева и до Будапешта. В адрес мадьяр  живущих на западной границе Незалежной, сразу полетели угрозы от боевиков запрещенной в России организации «Правый сектор»*. Оперативники СБУ постучались в двери закарпатских венгерских организаций с обысками. Искали признаки экстремизма, как уже бывало здесь не раз.

А ведь венгерский гимн на заседании депутатов прозвучал после государственного украинского - такая традиция у местных жителей. В Будапеште по поводу обысков молчать не стали. Из МИДа украинскому послу сразу полетела нота протеста.

«Несмотря на обещания в последнее время и так называемые попытки примирения - в переносном смысле, к сожалению, - на Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость», - заявил вскоре министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Венгры Закарпатья живут вдоль границы со своей исторической родиной. Это примерно 12% населения области. Практически у всех Венгерские паспорта. На получение которых,  в отличие от российских в Донбассе, официальный Киев долгое время закрывал глаза.

Начиная с X века земли Закарпатской области находились в составе Венгерского королевства и Австро-Венгерской империи. И только после Первой мировой войны эта территория под названием Подкарпатская Русь становится частью Чехословакии. Но не надолго. Уже в 1939 году, во время аннексии Третьим Рейхом Судетской области Чехословакии, край снова становится венгерским. В составе Украины Закарпатье оказалось в 1945 году после победы Советского Союза в ВОВ.

Обострение украино-венгерских отношений начались во время правления Петра Порошенко, после закона о языке, который сделал практически невозможной любую культурную автономию нацменьшинств на Украине.

Сейчас Будапешт четко дает понять Киеву, что граждан с венгерскими паспортами в обиду не даст. Примечательно, что конфликт обострился перед встречей министров иностранных дел НАТО. В МИД Венгрии уже заявили о недопустимости членства Украины в Североатлантическом блоке. Более того, пытаясь не допустить большей независимости регионов и окрашивая попытки венгров получить культурно-языковую автономию в сепаратизм, Киев может распрощаться и с мечтами о в Евросоюзе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед венгерским послом называл  безосновательной спекуляцией утверждение о запугивании мадьяр в Закарпатской области. Однако, если угрозы националистов еще можно списать на их неподконтрольность правительству, то в неподконтрольные обыски СБУ в Будапеште вряд ли поверят.

* «Правый сектор» - террористическая организация, запрещена в РФ

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