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В СК РФ рассказали подробности тройного убийства в Подмосковье

Ян Брацкий
21:52 04.12.2020
Найденный во дворе дома сожженный автомобиль главы семьи был расстрелян.
© Видео: СК РФ по Московской области © Фото: ГСУ СК России по Московской области, ВК

У убитой в подмосковном Волоколамске семьи был давний конфликт с соседями. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

«С соседями был давний конфликт», - сказала она в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Врадий рассказала подробности трагедии. Убийство произошло в садовом товариществе «Малахит», в котором у погибших был свой дом и приусадебный участок. Несколько дней назад семья уехала туда из Москвы и перестала выходить на связь, сообщила Врадий.

Сейчас на месте убийства работают следователи. Тела супружеской пары и их 16-летней дочери были обнаружены под обломками сгоревшего дома. Фрагменты тел также сильно обожжены.

Во дворе дома найдена машина главы семьи. По словам Врадий, она была расстреляна. Следователи устанавливают причастных к тройному убийству лиц.

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