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Премия «Золотой Орел»: лучшим фильмом признана «Одесса» Тодоровского

Наталья Вальханская
21:44 24.01.2020
Восемнадцатая церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел» проходит в в Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

На «Мосфильме» проходит церемония вручения кинопремии «Золотой Орел». Всего по итогам прошлого года экспертный совет премии рекомендовал для голосования: 49 полнометражных игровых фильмов, 31 неигровой фильм, 28 короткометражных фильмов, 17 мини-сериалов и 22 сериала, 26 анимационных фильмов, 42 игровых зарубежных фильмов.

В числе прочих на награды претендуют фильмы «Т-34», «Текст», «Дылда», их актерские составы состязаются в номинациях лучшие актер - актриса.

С приветственным словом на церемонии выступила министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что два года назад, приступив к работе на посту начальника департамента кинематографии в ведомстве, она не думала, что российское кино будет развиваться так стремительно. 

Уже известно, что в номинации «Лучший неигровой фильм» победила картина «Без срока давности. Открывая шкаф позора» Николая Ахаяна. Работа Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» получила награду как «Лучший анимационный фильм.

«Король Лев» признан «Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате». «Интервью» Ивана Соснина взяло награду в номинации «Лучший короткометражный фильм».

Лучший фильм - «Одесса» Валерия Тодоровского. Лучшая женская роль на телевидении - Анна Михалкова в «Шторме». Лучшая мужская роль на телевидении - Павел Деревянко в «Домашнем аресте».

Лучший звукорежиссер - Александр Копейкин за работу над фильмом «Балканский рубеж». «Лучшая музыка к фильму» - «Одесса» и композитор Анна Друбич. Лучшие музыкальные эффекты - фильм «Т-34».

Лучшая работа по гриму и пластическим эффектам - Наталья Горина в фильме «Тобол», а лучшая работа художника-постановщика - снова «Одесса» и художник Владимир Гудилин.

Ежегодная премия «Золотой Орел», победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года. 

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