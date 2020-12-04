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США выделят Украине 250 миллионов долларов военной помощи

Иван Линдеманн
02:14 04.12.2020
В пояснительной записке к проекту уточняется - 75 миллионов долларов пойдут на летальное, то есть смертоносное, оружие.
США выделят Украине 250 миллионов долларов военной помощи
© Фото: defense.gov

Проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год предполагает военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов. Документ согласовали обе палаты Конгресса.

В пояснительной записке к проекту уточняется - 75 миллионов долларов из выделенных средств пойдут на летальное, то есть смертоносное, оружие. На этом настоял Сенат США.

На данный момент Пентагон ежегодно выделяет на военную помощь Украине около 250 миллионов долларов.

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