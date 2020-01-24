До Brexit осталась неделя: соглашение о выходе из ЕС подписано

Ровно неделя остается до Brexit - официального выхода Великобритании из Европейского союза. Сегодня последние сомнения в его неотвратимости развеяли председатель Европейского совета и глава Еврокомиссии. Они поставили в Брюсселе подписи под документом о выходе Британии из ЕС.

«Вместе с Урсулой фон дер Ляйен я подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Все неизбежно поменяется, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников», - отметил глава Евросовета Шарль Мишель.

Накануне вечером Билль о Brexit подписала Королева Елизавета II. Теперь остался последний шаг - ратификация документа в Европейском парламенте. Она запланирована на 29 января.