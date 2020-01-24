МИД: среди носителей коронавируса в Китае нет россиян

Согласно данным компетентных органов Китая на 24 января в КНР зафиксировано 830 случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, из них у 25 человек наступил летальный исход.

Посольство и генконсульства России следят за ситуацией и поддерживают связь с находящимися на территории КНР россиянами.

«По информации на 24 января, среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым коронавирусом, российских граждан нет», - говорится в сообщении МИДа.

Также отмечается, что Роспотребнадзор рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения КНР до того времени, пока ситуация не стабилизируется. А тем, кто уже находится в Китае, - соблюдать меры предосторожности.

В свою очередь Ростуризм отмечает, что при возникновении первых признаков заболевания нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью в лечебные организации.