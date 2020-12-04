Чубайс прокомментировал свое новое назначение

Анатолий Чубайс прокомментировал свое назначение на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал сегодня.

«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», - написал Чубайс на своей странице в Facebook.

В минувший четверг российский кабмин утвердил директиву для избрания бывшего зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на должность главы «Роснано».