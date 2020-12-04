Чубайс прокомментировал свое новое назначение
Указ о назначении Анатолия Чубайса на должность специального представителя президента РФ по связям с международными организациями опубликован на сайте Кремля.
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Анатолий Чубайс прокомментировал свое назначение на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал сегодня.
«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», - написал Чубайс на своей странице в Facebook.
В минувший четверг российский кабмин утвердил директиву для избрания бывшего зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на должность главы «Роснано».