Обугленный автомобиль: первые кадры с места тройного убийства в Подмосковье

Следственный комитет опубликовал видеокадры с места тройного убийства в Волоколамске. На кадрах видна работа экспертов, которые обследуют уничтоженный огнем автомобиль.

О трагедии в подмосковном дачном кооперативе стало известно ранее. При разборе сгоревшего частного дома спасатели обнаружили фрагменты тел трех человек: супружеской пары и их 16-летней дочери.

По данным следствия, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, когда уехала из Москвы на свою дачу в область.