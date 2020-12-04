Обугленный автомобиль: первые кадры с места тройного убийства в Подмосковье
На месте пожара в частном доме были обнаружены фрагменты тел трех человек, включая подростка.
© Видео: ГСУ СК России по Московской области, ВК © Фото: ГСУ СК России по Московской области, ВК
Следственный комитет опубликовал видеокадры с места тройного убийства в Волоколамске. На кадрах видна работа экспертов, которые обследуют уничтоженный огнем автомобиль.
О трагедии в подмосковном дачном кооперативе стало известно ранее. При разборе сгоревшего частного дома спасатели обнаружили фрагменты тел трех человек: супружеской пары и их 16-летней дочери.
По данным следствия, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, когда уехала из Москвы на свою дачу в область.