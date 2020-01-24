«Играть в барина изволил»: Канделаки о выходке губернатора Чувашии с сотрудником МЧС

Телеведущая Тина Канделаки возмущена поведением губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, который позволил себе некорректное обращение с сотрудником МЧС, заставив его подпрыгнуть, чтобы получить ключи от новой служебной пожарной машины.

Продюсер «Матч ТВ» справедливо заметила, что сотрудники ведомства каждый день рискуют жизнью и получают травмы, спасая людей, а порою и погибают.

«А избранный этими людьми губернатор играть в барина изволил. Ну спасибо, что сапоги целовать их высочество не требует», - написала Канделаки в своем микроблоге.

Телеведущая недоумевает, почему некоторые занимающие ответственные посты лица до сих пор не осознают прозрачность современного медиапространства.

«Лишний раз показал себя, как оторвавшееся от реальности хамло. А никак не человек, соответствующий своей должности», - подытожила Канделаки.

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал поведение губернатора недопустимым, вместе с тем напомнив, что и сотрудники МЧС должны осознавать, что представляют уважаемое не только в России, но и в мире ведомство, и вести себя соответствующе.

Поведение Игнатьева будет рассмотрено на ближайшем заседании комиссии «Единой России» по этике, где комиссия даст оценку произошедшему и вынесет свое решение.