Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России... подписал Указ о назначении Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», - говорится в сообщении Кремля.

В минувший четверг российский кабмин утвердил директиву для избрания бывшего зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на должность главы «Роснано».