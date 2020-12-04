Обстоятельства неизвестны: в подмосковном СНТ совершено тройное убийство
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к убийству лиц.
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По факту убийства трех человек в Волоколамске возбуждено уголовное дело. Одной из жертв стала несовершеннолетняя девушка.
Трагедия произошла в дачном кооперативе, где сгорел частный дом. При разборе завалов спасатели обнаружили фрагменты тел погибших: супружеской пары и их дочери. Рядом с домом был найден обгоревший автомобиль.
По данным следствия, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, когда уехала из Москвы на свою дачу в область.
Сейчас на месте преступления работают следователи и эксперты-криминалисты. Им предстоит восстановить картину событий и дать правовую оценку случившемуся.