Обстоятельства неизвестны: в подмосковном СНТ совершено тройное убийство

По факту убийства трех человек в Волоколамске возбуждено уголовное дело. Одной из жертв стала несовершеннолетняя девушка.

Трагедия произошла в дачном кооперативе, где сгорел частный дом. При разборе завалов спасатели обнаружили фрагменты тел погибших: супружеской пары и их дочери. Рядом с домом был найден обгоревший автомобиль.

По данным следствия, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, когда уехала из Москвы на свою дачу в область.

Сейчас на месте преступления работают следователи и эксперты-криминалисты. Им предстоит восстановить картину событий и дать правовую оценку случившемуся.