Болгария высылает двоих российских дипломатов

Посол России в Болгарии получил ноты об объявлении персонами нон-грата одного российского дипломата и одного сотрудника торгового представительства. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что никаких доказательств, подтверждающих, что их сотрудники занимаются деятельностью, несовместимой со своим статусом, предоставлено не было. Поэтому то, что данная информация распространена болгарскими властями в публичном пространстве, выглядит довольно странно.

«Считаем решение болгарских властей не соответствующим традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами», - заключили в дипмиссии.

Ранее прокуратура Болгарии сообщила, что Агентство нацбезопасности подозревает двоих россиян в ведении шпионской деятельности. Один из них якобы является первым секретарем консульского отдела посольства РФ в Болгарии, а второй - сотрудник торгпредства с дипломатическим статусом.