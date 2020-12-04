Минсельхоз РФ: цены на основные категории продовольствия снизятся в 2021 году

Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на российском рынке агропромышленного комплекса (АПК) как стабильную и ожидает снижения цен на основные категории продовольствия во второй половине сезона 2020-2021 - то есть в первой половине следующего года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и ожидает снижения цен на основные категории продовольствия во второй половине сезона 2020/2021», - приводит РИА Новости текст сообщения.

По информации Росстата, продовольственная инфляция в РФ в ноябре в месячном выражении резко возросла и составила 1,34% против 0,62% в октябре 2020 года. Цены на плодоовощную продукцию выросли на 5,97% к октябрю.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что предприятия российского агропромышленного комплекса продолжали стабильно работать даже в условиях пандемии COVID-19. По его словам, работники АПК трудились, «проявляя не только высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество», и не допустили сбоев в поставках продовольствия. Глава государства отметил, что труженики данной отрасли обеспечивают продовольственную безопасность России и укрепляют позиции РФ как одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире.