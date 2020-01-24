Армия САР выбила боевиков из двух населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации

В Идлибской зоне деэскалации в течение прошедших суток продолжались боестолкновения между незаконными вооруженными формированиями и правительственными войсками на направлениях Маар-Шмарин - Крати и Масеран - Абу-Джерфа в провинции Идлиб, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

«Подразделения Сирийской Арабской Армии выбили боевиков из населенных пунктов Самка и Хуайн-Эль-Шааф и восстановили положение по переднему краю обороны по состоянию на 22 января 2020 года», - заявил Боренков.

Незаконные вооруженные формирования предприняли новые атаки на позиции правительственных сил западнее Алеппо. «Отряд общей численностью до 70 боевиков при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами попытались выбить сирийские войска с занимаемых ими позиций южнее района Биньямин. Огнем танков и стрелкового оружия атака отражена, боевики отошли на исходный рубеж», - добавил руководитель ЦПВС.

Потерпев неудачу, незаконные вооруженные формирования предприняли массированный обстрел мирных кварталов города. В течение суток НВФ обстреливали Алеппо 48 раз, в результате этих обстрелов погибло восемь и ранено 22 мирных жителя, в том числе женщины и дети. Также погибло три сирийских военнослужащих, еще восемь получили ранения.

«Всего за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано беспрецедентно высокое количество обстрелов со стороны вооруженных группировок - 115», - подчеркнул Боренков.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.