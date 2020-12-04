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Голикова поблагодарила медиков и волонтеров за работу по борьбе с COVID-19

Ян Брацкий
19:56 04.12.2020
Кроме того, она анонсировала старт массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в российских регионах.
Голикова поблагодарила медиков и волонтеров за работу по борьбе с COVID-19
© Фото: PPI globallookpress

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова обратилась со словами благодарности к медикам, которые работали в разгар пандемии новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, она не забыла отметить вклад сотен волонтеров, которые оказывали посильную помощь врачам по всей стране.

«Я бы хотела выразить большую благодарность нашим медицинским работникам, которые с марта 2020 года работают в красной зоне и не только в красной зоне, но и оказывают помощь плановую и тоже, к сожалению, в своей работе сталкиваются с больными, которые заражены коронавирусом»,- приводит РИА Новости слова Голиковой.

Открывая брифинг по вопросам борьбы с COVID-19 она напомнила о старте массовой вакцинации от инфекции в российских регионах. Первыми будут привиты сами медики и учителя.

Прививать будут российскую вакцину «Спутник V», разработанную специалистами Минобороны совместно с учеными из центра имени Гамалеи. Лекарство прошло все необходимые испытания и продемонстрировало впечатляющий эффект и полную безопасность.

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