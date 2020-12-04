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Доступно всем: как в Московском регионе прошел первый день вакцинации от COVID-19

Россина Бодрова
19:39 04.12.2020
В столице уже открылись первые 70 пунктов вакцинации, также лишь за несколько часов с начала прививочной кампании на процедуру записались тысячи человек.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России сегодня был ниже, чем накануне. А тех, кто выздоровел от инфекции, за минувшие сутки оказалось на полторы тысячи больше заразившихся.

В Москве, где сегодня стартовала масштабная прививочная кампания и открылись первые 70 пунктов вакцинации, только за пять часов на укол записались более пяти тысяч человек.

Несколько месяцев отечественные препараты проходили тестирование с участием добровольцев. Но их количество было строго ограничено. На днях президенту Владимиру Путину доложили, что производственных мощностей достаточно для начала уже массовой вакцинации.

«Давайте мы начнем эту работу помасштабнее», - ответил Путин.

Свой первый шаг сделали столица и Подмосковье. В Центральной больнице Домодедово для особо важной процедуры выделили целый этаж. Здесь у каждого кабинета своя миссия.

«Надо пройти анкетирование, потом осматривает врач, есть противопоказания или нет, потом в процедурном кабинете делается прививка», - объяснил главный врач центральной больницы города Домодедово Андрей Осипов.

На процедуру уходит не меньше часа. Ведь процесс требует особых технологий: пока проверяют здоровье пациента, за соседней стеной готовится его вакцина.

Одной ампулы вакцины «Спутник V», разработанной Минобороны совместно с центром Гамалеи, хватает на 5 пациентов. Дозировка на каждого - 0,5 миллилитров.

В списке приоритетных на прививку находятся категории с высоким риском: врачи, учителя и социальные работники. Справка с места работы позволяет миновать все очереди. Но в вакцине никому не откажут. Привиться может любой. Даже, если кто-то забудет тест на антитела, его сделают на месте в экспресс-режиме.

Сегодня у пациентов первый этап вакцинации. Впереди у них две недели под дистанционным наблюдением врачей. Затем предстоит сделать еще одну прививку, после которой они получает на руки специальный сертификат.

За несколько часов только в столице набралось больше 5 тысяч желающих. На карте Москвы и области ежедневно появляются новые отметки - локации, где готовы и оборудованы пункты вакцинации. Вся информация на сайтах госуслуг, там же и запись онлайн.

В полной готовности и регионы. Только до конца года россиянам доставят 30 миллионов доз вакцины.

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