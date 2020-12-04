Похоронная мафия: в Нижегородской области задержаны полицейские-информаторы ритуальной службы

В Нижегородской области задержали полицейских, которые наживались на чужом горе. Подозреваемые сотрудники участвовали в целой схеме и как только поступал звонок о смерти человека - информацию тут же передавали ритуальному агентству, которое обходило конкурентов и первым предлагало свои услуги.

Ирина Павловна разглядывает фотографию своего старшего сына Алексея, который скончался в начале года от инсульта. Первой брата нашла дочь Ирины Павловны.

«У Юли моей первое медицинское образование, она говорит пульс уже не прощупывался, но они все равно позвонили в скорую. Потом через малое время им звонят уже из ритуальных услуг, а они говорят, что к нам еще скорая даже не приезжала», - жалуется Ирина Степанова.

И получаса не прошло, как у их дверей стоял агент из службы ритуальных услуг. Тогда они не обратили внимания на оперативность похоронного бюро.

И если расторопность менеджеров похоронного бюро родных Алексея не удивила, то в службе собственной безопасности ГУВД по Нижегородской области эту информацию взяли на контроль. Проверка показала - данные умершего, его адрес и телефоны родных передали в одно из ритуальных бюро оперативные дежурные районного отдела полиции. Как оказалось, таких случаев в городе - десятки.

«Данные сотрудники начинали работать в одной смене, затем продолжали свою деятельность в разных сменах. Это сотрудники, которые проработали достаточно времени в органах внутренних дел. Почему нам и непонятная данная ситуация, некоторые, по сути, имели право выхода на пенсию», - недоумевает начальник ОВД по Павловскому району Нижегородской области Александр Ремизов.

Владелец ритуального бюро онлайн переводил вознаграждения полицейским. Проверка показала, что сотрудничали они долго. После того, как все вскрылось - владельцам подобных фирм стало понятно, с чем связан коммерческий успех конкурента.

Вера Сидорова уже 20 лет руководит ритуальной конторой в Ворсме и когда к ней обратилась за помощью подруга в связи с кончиной матери, убедилась как ловко сработали в другой конторе.

«И тут же через пять - десять минут они звонят и предлагают услуги под ключ. Я начала ругаться и пригрозила жалобой в прокуратуру», - сказала владелец агентства Вера Сидорова.

Сейчас в РОВД Павловского района новый руководитель, все подозреваемые временно отстранены от выполнения служебных обязанностей. Следствие только началось. Пока возбуждено дело в рамках статьи «Превышение служебных полномочий». Не исключено, что статья будет переквалифицирована на более серьезную «Получение взятки».