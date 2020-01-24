В Армении изъяли землю с братских захоронений для «Дороги памяти»

В рамках международной акции «Дорога памяти», приуроченной к 75-летию Победы, в Армении изъяли землю с братских захоронений. Землю с мемориалов Армении периода Великой Отечественной отправят в Россию.

Торжественные ритуалы прошли сразу в трех городах - Дилижане, Гюмри и Ереване. Военнослужащие двух государств взяли землю с братских захоронений, положили ее в специальные капсулы и с воинскими почестями доставят в Подмосковье в парк «Патриот».

В акции участвуют военнослужащие, юнармейцы, ветераны. У подножия Главного храма Вооруженных Сил разместят 15 тысяч капсул с землей, собранной с захоронений советских воинов по всему миру, а также гильзы с водой с мест гибели советских военных кораблей.