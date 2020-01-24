Глава МЧС назвал поведение Михаила Игнатьева недопустимым

Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от автомобиля, является недопустимым. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.

По его словам, и сотрудникам МЧС необходимо помнить, что «они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе», сообщает РИА Новости.

Напомним, в СМИ появилось видео, на котором Игнатьев «заставил» офицера МЧС прыгать за ключами от пожарных машин.

В пресс-службе главы республики происходящее на видеозаписи объяснили тем, что мужчина, который ловит ключи, был давно знаком с Игнатьевым.