Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Подсчитаны потери Украины от строительства «Северного потока - 2»

Анна Панцулая
18:57 04.12.2020
По мнению эксперта, Украина будет терять несколько миллиардов долларов в год из-за уменьшения транзита газа через ее территорию.
Подсчитаны потери Украины от строительства «Северного потока - 2»
© Фото: Gazprom, Instagram.com, Globallookpress

Эксперты рассказали о потерях Украины от строительства «Северного потока - 2». Газопровод замкнет газовое кольцо в Европе и обеспечит этим ресурсом страны, которые не были покрыты «Северным потоком» и «Турецким потоком». К ним относятся Чехия, Венгрия, Италия. Это приведет к тому, что транзит через Украину окажется ненужным, пишет газета «Страна».

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил, что строительство завершится уже к середине весны - началу лета 2021 года. На данный момент проект готов на 93%, остается достроить 2,6 километра труб. Прокачку газа по «Северному потоку - 2» начнут уже в следующем году, сообщается в материале.

«Поэтому в перспективе транзит российского газа через нашу трубу может очень серьезно сократиться. И объемов транзита может не хватить даже для самоокупаемости украинской ГТС», - отмечает Корольчук.

Как подсчитал специалист, Украина станет терять несколько миллиардов долларов в год по причине уменьшения транзита газа через ее территорию. Корольчук считает, что это не единственное последствие от строительства газопровода для страны.

«Не исключено, что часть затрат на содержание трубы переложат на украинских потребителей - людей и бизнес, так что газовые платежки могут взлететь», - рассказал он.

Эксперт считает, что газопровод даст возможность Германии превратиться в один из крупнейших газовых центров в Европе, помимо Турции и Польши, которая планирует покрыть часть потребностей Восточной Европы за счет американского сжиженного газа.

«Европейский газовый рынок уже фактически поделен, и для нас (Украины. - Прим. ред.) там места не осталось», - сказал руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Издание пишет, что, несмотря на то что у Киева остается контракт с «Газпромом» сроком на пять лет, который предусматривает годовую прокачку на уровне не ниже 40 миллиардов кубометров в год, он не даст Украине возможность заработать на транзите.

Газопровод мощностью 55 млрд кубометров в год проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Общая протяженность «Северного потока - 2» составляет 1 234 км.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:31 В стране и мире
Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями
16:48 В стране и мире
Видео
Блогера Стаса Решетникова aka Reeflay арестовали на два месяца
16:29 В стране и мире
Широков заявил о готовности понести наказание за инцидент с арбитром
12:16 В стране и мире
Видео
Шойгу: российские миротворцы делают все ради мира в Нагорном Карабахе
11:56 В стране и мире
Видео
Вооруженные люди пытались прорваться в Россию с территории Украины
Популярное
Популярное
На дне Балтийского моря нашли легендарную «Энигму»
Видео
ДТП с участием самолета и автомобиля в США сняли на видео
Видео
Снежные ванны и «любовные послания» редких дальневосточных леопардов попали на видео
Видео
Обрушение одного из крупнейших телескопов в мире попало на видео
Астрономы обнаружили в небе тысячу загадочных круглых объектов
Игра ЦРУ возмутила пользователей Сети
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.