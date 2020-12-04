Подсчитаны потери Украины от строительства «Северного потока - 2»

Эксперты рассказали о потерях Украины от строительства «Северного потока - 2». Газопровод замкнет газовое кольцо в Европе и обеспечит этим ресурсом страны, которые не были покрыты «Северным потоком» и «Турецким потоком». К ним относятся Чехия, Венгрия, Италия. Это приведет к тому, что транзит через Украину окажется ненужным, пишет газета «Страна».

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил, что строительство завершится уже к середине весны - началу лета 2021 года. На данный момент проект готов на 93%, остается достроить 2,6 километра труб. Прокачку газа по «Северному потоку - 2» начнут уже в следующем году, сообщается в материале.

«Поэтому в перспективе транзит российского газа через нашу трубу может очень серьезно сократиться. И объемов транзита может не хватить даже для самоокупаемости украинской ГТС», - отмечает Корольчук.

Как подсчитал специалист, Украина станет терять несколько миллиардов долларов в год по причине уменьшения транзита газа через ее территорию. Корольчук считает, что это не единственное последствие от строительства газопровода для страны.

«Не исключено, что часть затрат на содержание трубы переложат на украинских потребителей - людей и бизнес, так что газовые платежки могут взлететь», - рассказал он.

Эксперт считает, что газопровод даст возможность Германии превратиться в один из крупнейших газовых центров в Европе, помимо Турции и Польши, которая планирует покрыть часть потребностей Восточной Европы за счет американского сжиженного газа.

«Европейский газовый рынок уже фактически поделен, и для нас (Украины. - Прим. ред.) там места не осталось», - сказал руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Издание пишет, что, несмотря на то что у Киева остается контракт с «Газпромом» сроком на пять лет, который предусматривает годовую прокачку на уровне не ниже 40 миллиардов кубометров в год, он не даст Украине возможность заработать на транзите.

Газопровод мощностью 55 млрд кубометров в год проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Общая протяженность «Северного потока - 2» составляет 1 234 км.