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Два кота из-за халатности грузчиков погибли на рейсе «Аэрофлота»

Валентина Пескова
18:53 24.01.2020
При транспортировке животных грузчики так швыряли переноски с котами, что пластиковые домики были буквально раздавлены.
© Видео: Max Chumachenko, Facebook © Фото: baza.io

Пассажир «Аэрофлота» рейса SU101 Нью-Йорк - Москва Максим Чумаченко после перелета лишился двух домашних питомцев. Мужчина перевозил трех кошек породы американский колор-пойнт, две из которых умерли во время путешествия.

Причиной смерти четвероногих стало халатное обращение грузчиков с переносками, которые буквально швыряли клетки, в которых находились звери. Как рассказал Чумаченко, когда он получил от сотрудников склада два сломанных домика, один из них был поврежден настолько, что его «дно буквально ушло в потолок».

© baza.io

«У меня должна была быть быстрая выгрузка их, потому что приорити-грузы должны обслуживаться в первую очередь. Но мне что-то промямлили, что у нас животные снимаются с борта последними», - рассказал Максим Чумаченко в Facebook.

В Шереметьево у пассажира была короткая пересадка на рейс до Софии. Увидев, в каком состоянии находятся переноски, в шок пришел даже старший смены на стойке сервиса в терминале D. Сотрудник доложил о ситуации руководству авиакомпании, после чего пассажиру принесли извинения и разрешили взять двух кошек с собою в салон. Третья клетка с еще одной питомицей полетела до Софии без выдачи в Москве.

В итоге от полученных травм одна из кошек скончалась прямо в салоне, а вторая - позднее на столе у ветеринара. У третьей кошки диагностировано обморожение.

© baza.io

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что искренне сожалеют о сложившейся ситуации.   

«Инцидент находится в зоне ответственности компании "Шереметьево Хэндлинг", осуществляющей обработку багажа всех рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево. В настоящее время сотрудники "Шереметьево Хендлинг" ведут переговоры с хозяином питомцев. Мы приложим все возможные усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности», - ответили в пресс-службе на запрос «Звезды».

В авиакомпании также отметили, что руководство намерено выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами пассажиров во всех российских аэропортах.

В свою очередь, сам Максим Чумаченко заявил, что компания должна самостоятельно инициировать уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными» и разобраться с сотрудниками, по вине которых произошла гибель питомцев. В случае, если «Аэрофлот» этого не сделает, пассажир обещает сам обратиться в полицию.

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