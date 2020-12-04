С Ледового дворца в Петербурге сняли запрет на проведение мероприятий

С Ледового дворца в Санкт-Петербурге сняли запрет на проведение мероприятий. Соответствующее решение принял Невский районный суд.

«Запрет деятельности ОАО "Дворец спорта", вынесенный Роспотребнадзором, прекращает свое действие с момента вынесения судебного решения», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Объединенных судов Петербурга.

Ранее Роспотребнадзор вынес постановление о временном запрете деятельности площадки. Такое решение было принято из-за недавно прошедших на арене концертов Басты (Василия Вакуленко), на которых нарушались действующие в городе меры по борьбе с распространением COVID-19.

Невский районный суд в связи с инцидентом оштрафовал Ледовый дворец на 480 тысяч рублей. Администрация площадки признала вину частично.