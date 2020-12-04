Момент нападения акулы на туристку в Египте сняли на видео

Нападение акулы на туристку из Германии попало на видео. Атака произошла в среду, 2 декабря, во время дайвинга в Красном море в районе города Марса-эль-Алам, сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как дайверы погружаются в морскую воду, когда рядом показывается длиннокрылая акула. Хищная рыба несколько раз проплывает вокруг группы людей, после чего бросается на 42-летнюю женщину. Инструктор отогнал акулу и с помощью других дайверов отвез туристку в больницу.

В результате нападения жертва получила глубокую рану на левом плече. Сейчас состояние жительницы Германии оценивается как стабильное. Местные власти ввели запрет на занятие дайвингом в прибрежных водах города.

Длиннокрылые акулы способны достигать четырех метров в длину. Среди океанологов этот вид пользуется дурной репутацией. Считается, что они очень агрессивны и совершенно не боятся водолазов.